Хамит Мавлияров покинет пост замминистра строительства и ЖКХ России - СМИ

Об этом сообщает интернет-портал «Единый реестр застройщика» со ссылкой на агентство новостей «Строительный бизнес» (АНСБ). В свою очередь агентство новостей опирается на информацию источников из минстроя, а в качестве аргумента приводит документы о регистрации фонда «Национальное культурное наследие», где Хамит Мавлияров числится президентом. Что по мнению опрошенных агентством новостей юристов, противоречит закону о государственной службе, поскольку чиновник ранга замминистра не может возглавлять подобные организации.

Отсюда и вывод - заместитель министра строительства и ЖКХ России Хамит Мавлияров в начале августа после окончания планового отпуска покинет федеральное ведомство и перейдет на новую работу.

По информации источников АНСБ, одной из причин предстоящего увольнения замминистра стали проблемы с работой Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Ее внедрение курировал Хамит Мавлияров, а начало эксплуатации системы уже дважды переносилось (в последний раз — на 2019-й год), поскольку до сих пор не сформирован перечень строительных ресурсов с актуальными ценами.

Справка. Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Учредителями фонда являются четыре бюджетных учреждения: Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский и Большой театры. Протокол о создании фонда датирован 16 мая 2018 года.

Хамит Мавлияров стал заместителем министра строительства России в середине декабря 2015 года.