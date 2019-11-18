Фото: pxhere.com
США наложили санкции на главу МВД Кубы
Сегодня, 17:39Политика
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Белый дом наложил ограничения на министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарилью.
Вашингтон обвинил кубинского чиновника в нарушении прав человека. Об этом информирует RNS.
По словам госсекретаря США Майкла Помпео, Белый дом поддерживает кубинский и венесуэльский народы. Санкции против Гандарильи вводятся с учетом данной цели.
Сотрудники МВД Кубы осуществляют произвольные аресты, бросая в тюрьмы тысячи невиновных граждан. Сейчас на Кубе незаконно лишены свободы свыше 100 политических заключенных.
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