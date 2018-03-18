Ансамбль имени Игоря Моисеева проголосовал на гастролях в Уфе

Сегодня, 18 марта, в Уфе артисты государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева совместили творческие гастроли с участием в выборах президента страны. Об этом сообщил ТАСС.

Именно сегодня с выступления в Уфе начинается масштабный гастрольный тур прославленного танцевального коллектива по городам Урала.

- Первый концерт состоится в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе. Но перед началом выступления ансамбль в полном составе в количестве 82 человек примет участие в выборах президента Российской Федерации, - сообщила накануне директор ансамбля, народная артистка РФ Елена Щербакова.

Проголосовать знаменитые танцоры должны были на избирательном участке в концертном зале «Башкортостан», на улице Ленина в Уфе, где, кстати, утром проголосовали и глава Башкирии Рустэм Хамитов с женой.

Концерт ансамбля уже начался в Уфе в 18.00. По словам Елены Щербаковой, коллектив представляет юбилейную программу из произведений в постановке самого Игоря Моисеева, в которой, к слову, есть и башкирский народный танец «Семь красавиц»,