Программу развития экономики приняли в Челябинской области

В числе ожидаемых результатов, кроме прочего: темп роста экспорта услуг – 200% по сравнению с показателями 2016 года, создание свыше 19 тысяч дополнительных рабочих мест в моногородах, увеличение численности населения в агломерациях и рост уровня реальной среднемесячной зарплаты на 125, 6 % от базовых показателей 2017 года, развитие малого и среднего бизнеса.