Программу развития экономики приняли в Челябинской области

Программу развития экономики приняли в Челябинской области

Вчера, 19:00ПолитикаPhoto: pxhere.com
Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» должна быть исполнена до 2025 года. Инвестировать в нее планируется 4 992 311,70 тысяч рублей.

В числе ожидаемых результатов, кроме прочего: темп роста экспорта услуг – 200% по сравнению с показателями 2016 года, создание свыше 19 тысяч дополнительных рабочих мест в моногородах, увеличение численности населения в агломерациях и рост уровня реальной среднемесячной зарплаты на 125, 6 % от базовых показателей 2017 года, развитие малого и среднего бизнеса.

Как пишет ФедералПресс, за период реализации госпрограммы в регионе планируют создать 55,3 СМСП в расчете на тысячу человек. Следует заметить, что в прошлом году общее число СМСП в регионе равнялось 140, 1 тысячу единиц. А оборот компаний сегмента МСП в настоящее время превышает треть оборота организаций Челябинской области.

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