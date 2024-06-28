Топ — 5 самых дорогих домов для аренды в Уфе

Стоит отметить, что стоимость аренды дорогих домов в Уфе в среднем ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, в Уфе можно найти не менее престижные и комфортабельные дома, которые будут стоить значительно дешевле, чем аналогичные в столице.