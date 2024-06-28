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Топ — 5 самых дорогих домов для аренды в Уфе

Топ — 5 самых дорогих домов для аренды в Уфе

28 июня 2024, 05:19
Фото: FreePik
Издание Mkset представляет пять самых дорогих домов для аренды в Уфе. Что же предагают гостям за ₽30 тысяч в сутки?

Открывает наш список дом площадью 224 квадратных метров. Цена за сутки — от 23500 рублей.

Как заявляют хозяева, дом подходит для проведения шумных вечеринок, семейных праздников и корпоративов.

— В распоряжении гостей: сауна из кедра и абаша, бассейн с подогревом, PS4, караоке, телевизоры. На втором этаже три комнаты с двуспальными кроватями, а также большой зал, — делятся особенностями дома владельцы.
Фото: Avito

Следующий в списке дом площадью 300 м². В основном дом рассчитан для проведения свадебных церемоний, юбилеев или других торжественных мероприятий. Стоимость аренды — от 24990 рублей в сутки.

Как заявлено в описании дома, такая цена складывается из-за нескольких факторов: отдельная закрытая территория, 16 спальных мест, сауна, мангальная зона, площадка для выездной регистрации брака.

— Гости могут выбрать ведущего, артистов и фотографов по своему вкусу, — рассказывают собственники дома.
Фото: Avito

Третий в нашем списке дом площадью 80 квадратных метров. Стоимость аренды — от 25500 рублей в сутки.

Дом выполненнен в современном стиле, рассчитан для компании до 14 человек. За казалось бы высокую стоимость аренды гостям предлагают: ледяную купель, бассейн, большую столовую зону, мангал.

Фото: Avito

Второе место в топ — 5 дорогих домов для аренды — коттедж площадью 328 м², расположенный на территории в 30 га. Стоимость аренды — от 28000 рублей в сутки.

За такую цену, гостям предлагают: бассейн, русская баня на дровах, турецкий хамам, собственный выход к озеру, понтон, мангальная зона, летняя веранда, караоке, настольный теннис, охраняемая парковка.

Фото: Avito

Первое место в нашем списке занимает дом площадью 420 квадратных метров. Стоимость аренды — от 33000 рублей в сутки.

Дом рассчитан помимо отдыха так же для проведения ретритов, тренингов, женских кругов, девичников, корпоративов (без алкоголя) и семейного отдыха.

Стоит отметить, что в описании к дому указывается, что алкоголь на территории запрещен.

— В распоряжении гостей: большой зал для практик, уютные номера в стиле прованс, зона ресторана и горячего питания, три душевые, три раковины.
Гостям предоставляется питание горячее трехразовое (завтрак, обед и ужин), — рассказывают собственники в описании дома.
Фото: Avito

Мнение эксперта: Ключевые факторы, влияющие на цену.

— Стоимость аренды дорогих домов, как правило, определяется комплексом факторов. Площадь и количество комнат: Чем больше дом, тем дороже будет его аренда. Расположение: Дома в престижных районах, вблизи парков, озер, с развитой инфраструктурой всегда будут стоить дороже. Уровень отделки и оснащенности: Современные материалы, дизайнерский ремонт, наличие дорогой мебели, бытовой техники, бассейна, сауны — все это существенно повышает стоимость аренды, — рассказывает эксперт по недвижимости изданию Mkset.

Так же эксперт отмечает, что дополнительные услуги, такие как предоставление кейтеринга, персонала по уборке, организация мероприятий, трансфер, могут значительно увеличить стоимость аренды.

— Ну и не стоит забывать о сезонности. В высокий сезон (праздники, лето) цены на аренду могут быть значительно выше, — добавляет эксперт.


Какие типы клиентов чаще всего арендуют такие дома?

По мнению эксперта дома, которые стоят от 20 тысяч рублей в сутки, чаще всего арендуют:

Крупные компании: Для корпоративных мероприятий, тренингов, переговоров.

Иностранные делегации: Для проживания во время рабочих поездок или туризма.

Молодожены: Для проведения свадебной церемонии и последующего празднования.

Индивидуальные туристы: Для комфортного отдыха в уютной атмосфере.

Сравнение с другими городами:

Стоит отметить, что стоимость аренды дорогих домов в Уфе в среднем ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, в Уфе можно найти не менее престижные и комфортабельные дома, которые будут стоить значительно дешевле, чем аналогичные в столице.

Например, за 20 тысяч рублей в сутки в Москве вы скорее всего сможете арендовать только небольшой дом в отдаленном районе, в то время как в Уфе за эти деньги можно арендовать большой дом с бассейном и сауной.

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