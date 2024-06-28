Топ — 5 самых дорогих домов для аренды в Уфе

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Открывает наш список дом площадью 224 квадратных метров. Цена за сутки — от 23500 рублей.
Как заявляют хозяева, дом подходит для проведения шумных вечеринок, семейных праздников и корпоративов.
— В распоряжении гостей: сауна из кедра и абаша, бассейн с подогревом, PS4, караоке, телевизоры. На втором этаже три комнаты с двуспальными кроватями, а также большой зал, — делятся особенностями дома владельцы.
Следующий в списке дом площадью 300 м². В основном дом рассчитан для проведения свадебных церемоний, юбилеев или других торжественных мероприятий. Стоимость аренды — от 24990 рублей в сутки.
Как заявлено в описании дома, такая цена складывается из-за нескольких факторов: отдельная закрытая территория, 16 спальных мест, сауна, мангальная зона, площадка для выездной регистрации брака.
— Гости могут выбрать ведущего, артистов и фотографов по своему вкусу, — рассказывают собственники дома.
Третий в нашем списке дом площадью 80 квадратных метров. Стоимость аренды — от 25500 рублей в сутки.
Дом выполненнен в современном стиле, рассчитан для компании до 14 человек. За казалось бы высокую стоимость аренды гостям предлагают: ледяную купель, бассейн, большую столовую зону, мангал.
Второе место в топ — 5 дорогих домов для аренды — коттедж площадью 328 м², расположенный на территории в 30 га. Стоимость аренды — от 28000 рублей в сутки.
За такую цену, гостям предлагают: бассейн, русская баня на дровах, турецкий хамам, собственный выход к озеру, понтон, мангальная зона, летняя веранда, караоке, настольный теннис, охраняемая парковка.
Первое место в нашем списке занимает дом площадью 420 квадратных метров. Стоимость аренды — от 33000 рублей в сутки.
Дом рассчитан помимо отдыха так же для проведения ретритов, тренингов, женских кругов, девичников, корпоративов (без алкоголя) и семейного отдыха.
Стоит отметить, что в описании к дому указывается, что алкоголь на территории запрещен.
— В распоряжении гостей: большой зал для практик, уютные номера в стиле прованс, зона ресторана и горячего питания, три душевые, три раковины.
Гостям предоставляется питание горячее трехразовое (завтрак, обед и ужин), — рассказывают собственники в описании дома.
Мнение эксперта: Ключевые факторы, влияющие на цену.
— Стоимость аренды дорогих домов, как правило, определяется комплексом факторов. Площадь и количество комнат: Чем больше дом, тем дороже будет его аренда. Расположение: Дома в престижных районах, вблизи парков, озер, с развитой инфраструктурой всегда будут стоить дороже. Уровень отделки и оснащенности: Современные материалы, дизайнерский ремонт, наличие дорогой мебели, бытовой техники, бассейна, сауны — все это существенно повышает стоимость аренды, — рассказывает эксперт по недвижимости изданию Mkset.
Так же эксперт отмечает, что дополнительные услуги, такие как предоставление кейтеринга, персонала по уборке, организация мероприятий, трансфер, могут значительно увеличить стоимость аренды.
— Ну и не стоит забывать о сезонности. В высокий сезон (праздники, лето) цены на аренду могут быть значительно выше, — добавляет эксперт.
Какие типы клиентов чаще всего арендуют такие дома?
По мнению эксперта дома, которые стоят от 20 тысяч рублей в сутки, чаще всего арендуют:
Крупные компании: Для корпоративных мероприятий, тренингов, переговоров.
Иностранные делегации: Для проживания во время рабочих поездок или туризма.
Молодожены: Для проведения свадебной церемонии и последующего празднования.
Индивидуальные туристы: Для комфортного отдыха в уютной атмосфере.
Сравнение с другими городами:
Стоит отметить, что стоимость аренды дорогих домов в Уфе в среднем ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, в Уфе можно найти не менее престижные и комфортабельные дома, которые будут стоить значительно дешевле, чем аналогичные в столице.
Например, за 20 тысяч рублей в сутки в Москве вы скорее всего сможете арендовать только небольшой дом в отдаленном районе, в то время как в Уфе за эти деньги можно арендовать большой дом с бассейном и сауной.