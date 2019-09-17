Обязанности главы Крыма могут сократить

Как сообщает издание ФедералПресс, на данный момент чиновники работают над инициативой с юридической точки зрения. По мнению Константинова, глава региона должен заниматься стратегическими делами. Он подчеркнул, что в регионе проходят различные программы, которые тоже требуют координирования.