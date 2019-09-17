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Обязанности главы Крыма могут сократить
Сегодня, 17:10Политика
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Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что для эффективной работы аппарата необходимо запретить главе региона совмещать исполнение разных полномочий на одной должности.
Как сообщает издание ФедералПресс, на данный момент чиновники работают над инициативой с юридической точки зрения. По мнению Константинова, глава региона должен заниматься стратегическими делами. Он подчеркнул, что в регионе проходят различные программы, которые тоже требуют координирования.
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