Иран хочет присоединиться к системе МИР

По заявлению Мехди Сафари, замглавы МИД Ирана по экономике, инфраструктура страны позволяет ей в ближайшее время присоединиться к системе платежей МИР.

Сафари уверяет, что при условии заключения договоренности между РФ и Ираном, государство за несколько месяцев станет частью системы МИР, информирует Russian.rt.com. Кроме того, Хулио Антонио Гармендия Пенья, посол Кубы в РФ, рассказал, что на острове свободы система МИР начнет работать до начала 2023 года.

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