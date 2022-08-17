Иран хочет присоединиться к системе МИР

Иран хочет присоединиться к системе МИР
Иран хочет присоединиться к системе МИР
Вчера, 18:07ПолитикаФото: vk.com/mirpaycard
По заявлению Мехди Сафари, замглавы МИД Ирана по экономике, инфраструктура страны позволяет ей в ближайшее время присоединиться к системе платежей МИР.

Сафари уверяет, что при условии заключения договоренности между РФ и Ираном, государство за несколько месяцев станет частью системы МИР, информирует Russian.rt.com.

Кроме того, Хулио Антонио Гармендия Пенья, посол Кубы в РФ, рассказал, что на острове свободы система МИР начнет работать до начала 2023 года.

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