Депутату Благовещенска объявили публичное порицание за съемку процесса заседаний

Накануне, 15 декабря, Горсовет Благовещенска объявил публичное порицание в отношении местного депутата Сергея Жукова. Сам депутат рассказал в своих соцсетях о том, что данное решение связано с нарушением запрета на ведение аудио и видеозаписи заседаний горсовета Благовещенска.

Речь идет о записи, опубликованной на странице Сергея Жукова в социальных сетях 27 ноября. Тогда он выложил видеозапись, где присутствовали кадры, сделанные во время заседания. — 27 ноября я опубликовал аудиозапись, в которой на заседании депутатов задавал вопросы о необоснованном повышении заработной платы Главы городской Администрации и высказывался о необходимости ликвидации городской Администрации, как ненужного и дорого органа власти. Педсовет меня наказал, робкие депутаты не смогли противостоять системе и единогласно проголосовали за мое наказание, — отметил Жуков в соцсетях.

