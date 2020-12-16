Депутату Благовещенска объявили публичное порицание за съемку процесса заседаний

— 27 ноября я опубликовал аудиозапись, в которой на заседании депутатов задавал вопросы о необоснованном повышении заработной платы Главы городской Администрации и высказывался о необходимости ликвидации городской Администрации, как ненужного и дорого органа власти. Педсовет меня наказал, робкие депутаты не смогли противостоять системе и единогласно проголосовали за мое наказание, — отметил Жуков в соцсетях.