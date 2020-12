Депутатов Башкирии будут лишать мандата за сокрытие сведений о доходах

Сегодня, 10 декабря, депутаты Госсобрания-Курултая в первом чтении приняли законопроект, благодаря которому будут внесены поправки в статью о статусе депутата в республике.

По словам председателя Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, законопроект позволит наложить ответственность на его коллег за предоставление ложной или неполной информации о заработанных суммах. — Ограничения давно прописаны и в федеральном, и в региональном законодательстве, но на практике эти нормы нивелируются отсутствием санкций, отметил он. При этом депутат может досрочно лишиться мандата за вхождение в состав любых органов управления и иностранных НКО. За допущенное нарушение депутату сначала вынесут предупреждение. А если случай окажется «более серьезным», с ним будет разбираться рабочая комиссия.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter