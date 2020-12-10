Депутатов Башкирии будут лишать мандата за сокрытие сведений о доходах

Депутатов Башкирии будут лишать мандата за сокрытие сведений о доходах

Вчера, 13:29ПолитикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 10 декабря, депутаты Госсобрания-Курултая в первом чтении приняли законопроект, благодаря которому будут внесены поправки в статью о статусе депутата в республике.

По словам председателя Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, законопроект позволит наложить ответственность на его коллег за предоставление ложной или неполной информации о заработанных суммах.

— Ограничения давно прописаны и в федеральном, и в региональном законодательстве, но на практике эти нормы нивелируются отсутствием санкций, отметил он.

При этом депутат может досрочно лишиться мандата за вхождение в состав любых органов управления и иностранных НКО. За допущенное нарушение депутату сначала вынесут предупреждение. А если случай окажется «более серьезным», с ним будет разбираться рабочая комиссия.

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