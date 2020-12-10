Депутатов Башкирии будут лишать мандата за сокрытие сведений о доходах

По словам председателя Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, законопроект позволит наложить ответственность на его коллег за предоставление ложной или неполной информации о заработанных суммах.
— Ограничения давно прописаны и в федеральном, и в региональном законодательстве, но на практике эти нормы нивелируются отсутствием санкций, отметил он.
При этом депутат может досрочно лишиться мандата за вхождение в состав любых органов управления и иностранных НКО. За допущенное нарушение депутату сначала вынесут предупреждение. А если случай окажется «более серьезным», с ним будет разбираться рабочая комиссия.