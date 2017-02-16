Валерий Трофимов стал аутсайдером медиарейтинга глав столиц субъектов ПФО

Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов в январе занял последнее 14-ое место в медиарейтинге глав столиц регионов Приволжского федерального округа, составленном "Медиалогией". Его персона крайне редко упоминается в публикациях СМИ: медиаиндекс составил всего 16 баллов. Лидером рейтинга стал Валерий Сараев, возглавляющий муниципальный совет Саратова.

Напомним, после избрания нового состава горсовета уфимские журналисты официально обращались к Трофимову с просьбой открыть для СМИ работу рабочих комиссий. Однако этого так и не произошло. Неудивительно, что медирейтинг председателя совтеа остается невысоким, так как журналисты пишут о нем только в дни заседаний.