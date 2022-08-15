Экономист Беляев поддержал слова Володина о финансовой несамостоятельности Украины

По словам Михаила Беляева, кандидата экономических наук, он готов подтвердить высказывание спикера ГД РФ Вячеслава Володина о том, что Киев больше не является финансово самостоятельным.

Беляев пояснил, что об этом можно судить по притоку средств в бюджет и состоянию экономики в целом, которое является на данный момент плачевным. Невзирая на работу производств, сельхоз сектора и отгрузку зерна, данных объемов недостаточно для экономической состоятельности государства. Кроме того, он обратил внимание на еще один индикатор бедственного состояния державы, а именно, распродажу ее национальных богатств, информирует Russian.rt.com. Эксперт сообщил, что на Украине сдают пахотные земли, продают предприятия сельхоз сектора, также вместе с принадлежащей им землей. Несколько компаний уже проданы или выставлены на продажу для польских предпринимателей, которым предоставляется скидка 50%. Данный ресурс вынесен на рынок, как последнее средство, которое поможет заработать деньги, поскольку долг страны достиг уже критических значений, объяснил специалист. Согласно заявлению спикера ГД России Володина, киевские власти уже не могут без помощи США и Европы выполнять обязательства перед украинцами.

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