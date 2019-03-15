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Венесуэлу покинули все дипломаты из США
15 марта, 16:57Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил журналистам, что из Венесуэлы выехали все представители американской дипломатической миссии.
Вашингтон продолжит оказывать поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо и народу этой страны. США стремятся сделать Венесуэлу свободным и демократическим государством, пишет RNS.
Массовые протесты населения в Венесуэле ужесточились в начале текущего года. 23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Через некоторое время полномочия Гуайдо были признаны США. После этого лидер оппозиции Венесуэлы заручился поддержкой Канады, Бразилии, Аргентины, Австрии, Великобритании, Дании, Испании, Германии, Польши, Франции и других стран Европы. Лидеры этих государств признали Хуан Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
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