Венесуэлу покинули все дипломаты из США

Массовые протесты населения в Венесуэле ужесточились в начале текущего года. 23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Через некоторое время полномочия Гуайдо были признаны США. После этого лидер оппозиции Венесуэлы заручился поддержкой Канады, Бразилии, Аргентины, Австрии, Великобритании, Дании, Испании, Германии, Польши, Франции и других стран Европы. Лидеры этих государств признали Хуан Гуайдо временным президентом Венесуэлы.