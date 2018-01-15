Полпредство Башкирии в Москве возглавил Олег Матыцин
Глава Башкирии Рустэм Хамитов утвердил Олега Матыцина исполняющим обязанности полномочного представителя республики при президенте страны. Соответствующий указ он подписал 11 января. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ. В документе отмечается, что Олег Матыцин будет исполнять эту должность без статуса вице-премьера.
Напомним, что с 15 сентября прошлого года господин Матыцин исполнял обязанности полпреда, после того, как бывший полпред Айнур Шайнуров возглавил «Башкиравтодор».
Справка
Олег Юрьевич Матыцин родился 28 ноября 1970 года в городе Ступино Московской области. Окончил Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в 1988 году электрослесарем ТЭЦ №17 Мосэнерго.
В 1990-1992 годах – электромонтер ТЭЦ №17 Мосэнерго, электрослесарь Центрального ремонтно-механического завода Мосэнерго.
В 1998-1999 годах – оператор центрального теплового пункта Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.
В 1999-2003 годах – начальник охраны Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.
В 2003-2007 годах – ведущий специалист, главный специалист Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.
В 2007-2011 годах – начальник отдела эксплуатации здания и сооружений Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.
С 2011 года по 2013 год – начальник отдела координации международных и экономических связей Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.
С 2013 года - заместитель Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, исполняющий обязанности Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.
Теперь он лишен статуса вице-премьера.