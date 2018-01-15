Полпредство Башкирии в Москве возглавил Олег Матыцин

От должности заместителя премьер-министра правительства республики его освободили.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов утвердил Олега Матыцина исполняющим обязанности полномочного представителя республики при президенте страны. Соответствующий указ он подписал 11 января. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ. В документе отмечается, что Олег Матыцин будет исполнять эту должность без статуса вице-премьера.

Напомним, что с 15 сентября прошлого года господин Матыцин исполнял обязанности полпреда, после того, как бывший полпред Айнур Шайнуров возглавил «Башкиравтодор».

Справка

Олег Юрьевич Матыцин родился 28 ноября 1970 года в городе Ступино Московской области. Окончил Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1988 году электрослесарем ТЭЦ №17 Мосэнерго.

В 1990-1992 годах – электромонтер ТЭЦ №17 Мосэнерго, электрослесарь Центрального ремонтно-механического завода Мосэнерго.

В 1998-1999 годах – оператор центрального теплового пункта Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.

В 1999-2003 годах – начальник охраны Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.

В 2003-2007 годах – ведущий специалист, главный специалист Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.

В 2007-2011 годах – начальник отдела эксплуатации здания и сооружений Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.

С 2011 года по 2013 год – начальник отдела координации международных и экономических связей Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.

С 2013 года - заместитель Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, исполняющий обязанности Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.