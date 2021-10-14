Член СПЧ рассказал, насколько упали объемы продаж после новых ограничений в Башкирии

На заседании СПЧ в Башкирии Азамат Галин поднял тему ограничительных мер в отношении посещения торговых центров. В частности, он отметил, что с 12 октября объем падения продаж в центрах составил от 65%, в связи чем Галин предлагает собрать работодателей вместе, чтобы самостоятельно отрегулировать ситуацию с ограничениями.
— С новыми ограничений по коронавирусу у нас объем падения продаж в торговых центрах составил от 65%. Может быть имеет смысл нас (работодателей — прим. ред.) собрать, чтобы мы поговорили и самостоятельно отрегулировали эту ситуацию, потому что, если ужесточения ограничений будут продолжаться, боюсь, это приведет к очередному локдауну, чего бы не хотелось, — заявил Азамат Галин.
На что Радий Хабиров ответил, что «мы живем в чрезвычайно ситуации, многие люли болеют» и на данный момент почти 1,5 миллиона граждан республики вакцинировались, следовательно, люди, которые могут посещать торговые центры и другие общественные места — есть.
— У нас 1,5 миллиона вакцинированных людей. Нормальные, базовые потребители торговых центров, театров, кинотеатров уже прошли вакцинацию. Мы работаем с этой небольшой прослойкой, —сообщил Радий Хабиров.
Помимо этого, глава Башкирии отметил, что из-за ограничений сложно и междугородним автобусам «Башавтотранса», однако для частников, которые перевозят людей на «Ларгусах настало золотое время».