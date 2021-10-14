Член СПЧ рассказал, насколько упали объемы продаж после новых ограничений в Башкирии

— С новыми ограничений по коронавирусу у нас объем падения продаж в торговых центрах составил от 65%. Может быть имеет смысл нас (работодателей — прим. ред.) собрать, чтобы мы поговорили и самостоятельно отрегулировали эту ситуацию, потому что, если ужесточения ограничений будут продолжаться, боюсь, это приведет к очередному локдауну, чего бы не хотелось, — заявил Азамат Галин.