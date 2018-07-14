Иран выведет свои войска из Сирии лишь после просьбы двух государств
Сегодня, 13:31Политика
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Иран готов убрать своих военных с территории Сирии только в том случае, если об этом попросят Дамаск и Багдад.
Сирия и Ирак должны сказать Ирану, что его военные советники им не нужны. Лишь после этого Тегеран выведет свои войска из республики. Об этом 13 июля пишет газета «Известия».
Военные Ирана были направлены в Сирию по просьбе ее руководства. По некоторым данным, сейчас там находятся тысячи иранских военнослужащих из Корпуса стражей исламской революции.
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