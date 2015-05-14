В Уфе создадут предприятие для капитального ремонта трамваев

Два года назад такое сотрудничество в Уфе планировали с минским «Белкоммунамашем», но в дальнейшем тема продолжения не получила.

В Уфе 60-80-хх годов трамвайные вагоны завода Rigas Vagonbuves Rupnica (RVR) Латвийской СССР были основой парка электромашин.

В 2010 году власти города отправили на заслуженный отдых все вагоны марки РВЗ-6, так как они оказались изношены до предела.

Кстати, в 1960 году в столице БАССР, RVR провел успешные полигонные испытания РВЗ-6, которые закончились постановкой вагона на конвейер.

Деталей проекта пока в МУЭТе не раскрывают, как и планируемую к производству модель.