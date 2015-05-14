В Уфе создадут предприятие для капитального ремонта трамваев
14 мая 2015, 12:56Политика
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В среду в Уфе побывал замминистра транспорта России Николай Асаул. Чиновник осмотрел второе троллейбусное депо МУЭТа. В его присутствии глава МУЭТа Аскар Фазлыев и представители Рижского вагоностроительного завода, а также Башкирского троллейбусного завода подписали соглашение о создании совместного предприятия для капитального ремонта трамваев и в последующем – для их производства, - сообщает пресс-служба мэрии Уфы.
Два года назад такое сотрудничество в Уфе планировали с минским «Белкоммунамашем», но в дальнейшем тема продолжения не получила.
В Уфе 60-80-хх годов трамвайные вагоны завода Rigas Vagonbuves Rupnica (RVR) Латвийской СССР были основой парка электромашин.
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В 2010 году власти города отправили на заслуженный отдых все вагоны марки РВЗ-6, так как они оказались изношены до предела.
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Кстати, в 1960 году в столице БАССР, RVR провел успешные полигонные испытания РВЗ-6, которые закончились постановкой вагона на конвейер.
Деталей проекта пока в МУЭТе не раскрывают, как и планируемую к производству модель.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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