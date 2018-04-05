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Россиянам разрешили безнаказанно собирать валежник с 1 января 2019 года
Сюжеты:
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Россиянам разрешили безнаказанно собирать валежник с 1 января 2019 года

Сегодня, 17:00ОбществоСтася ГенераловаФото: Wikimedia Commons
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