Россиянам разрешили безнаказанно собирать валежник с 1 января 2019 года

Соавтор закона Зариф Байгускаров считает его важным для сельчан, а эксперты отнеслись к закону скептически.

С 1 января 2019 года гражданам России разрешается свободно и бесплатно собирать для своих нужд валежник (поваленные ветром или снегом деревья, их части, сучья и ветки).

Депутат Госдумы из Башкирии Зариф Байгускаров написал о важности закона 3 апреля на своей странице в Facebook:

- Это особенно важно для жителей сельской местности. В настоящее время они вынуждены ездить в районный центр и платить немалые для них суммы для оформления разрешительной документации по заготовке валежника.

Раньше за сбор валежника без документов жителей села могли оштрафовать на значительные суммы, а после Нового года они смогут собирать топливо для обогрева своего жилища и использовать его на иные хозяйственные нужды, отметил депутат.

- Сбор валежника также поможет снизить уровень пожарной опасности в наших лесах, поскольку он зачастую является источником пожаров и распространения огня в лесу, - добавил он.

Разные мнения

Закон вызвал неоднозначную реакцию. Во-первых, непонятно – зачем раньше-то запретили собирать поваленные ветки, во-вторых, теперь есть риск, что под валежник могут маскировать незаконно срубленный лес.

- Вокруг населенных пунктов в лесах много валежника, население ранее привлекалось к административной ответственности за сбор, сейчас это не древесное сырье, и его можно ходить собирать, как грибы в лесу, - рассказал о плюсах закона руководитель ГБУ «Караидельское лесничество» Альфир Гизетдинов.

Блогер-путешественник Раис Габитов назвал бессмысленными такого рода законопроекты. По мнению блогера, депутаты запускают волну хайпа в интернете, сначала принимая, а потом отменяя законы. Как будто людям просто нечего больше обсуждать.

Турист-путешественник Александр Козырев призывает взять под охрану ценные породы деревьев - елки, сосны, пихты, лиственницы, дубы, липы. Он не исключает, что кроме положительного эффекта - очистки леса - могут появиться люди, которые будут делать бизнес на новом законе.

- «Черные древофилы» будут валить в глуши леса в горах елки, а потом вывозить как валежник-сухостой., - считает Александр Козырев.