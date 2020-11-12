Стартовал юбилейный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

«Десять лет назад министерство связи предложило провести конкурс среди региональных СМИ, пишущих о технологиях в отрасли связи. “Ростелеком” подхватил идею. За десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и блогеров из различных субъектов Российской Федерации. Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлеченности в тему цифровизации, часто содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений. С каждым годом к конкурсу “Вместе в цифровое будущее” присоединяется всё больше участников, проект поддерживают крупнейшие зарубежные вендоры и системные интеграторы. Лучшие из конкурсантов посещают наиболее технологически развитые страны для знакомства с новейшими разработками в сфере информационных технологий. В следующем году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.