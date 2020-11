Стартовал юбилейный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

«Ростелеком» объявил о начале ежегодного конкурса для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее». В этом году конкурсу исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс». К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях. «Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта “Цифровая экономика”. Ведь это так важно объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий. Конкурс “Ростелекома” позволяет привлечь дополнительное внимание СМИ к этим темам, открыть новые имена и расширить пул журналистов, с которыми работают PR-службы»,сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева. «Десять лет назад министерство связи предложило провести конкурс среди региональных СМИ, пишущих о технологиях в отрасли связи. “Ростелеком” подхватил идею. За десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и блогеров из различных субъектов Российской Федерации. Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлеченности в тему цифровизации, часто содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений. С каждым годом к конкурсу “Вместе в цифровое будущее” присоединяется всё больше участников, проект поддерживают крупнейшие зарубежные вендоры и системные интеграторы. Лучшие из конкурсантов посещают наиболее технологически развитые страны для знакомства с новейшими разработками в сфере информационных технологий. В следующем году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина. На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях: · печатная пресса; · радио и телевидение; · интернет-СМИ; · социальные медиа. Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать свои работы в две специальные номинации. Schneider Electric станет партнером номинации «Кибербезопасность», а «Ростелеком» впервые объявит спецноминацию «Цифровой регион». «Обеспечение кибербезопасности — один из основных вызовов цифровой трансформации. Со стремительным развитием технологий потребность в детальной, достоверной информации по этой теме будет только расти. Поэтому мы в Schneider Electric решили присоединиться к “Ростелекому” в поиске талантливых российских журналистов и блогеров, способных создавать яркие материалы по информационной безопасности», — подчеркнул заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов. Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. В жюри федерального этапа войдут: Анна Ахмадиева — пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Алексей Гапеев — главный редактор сайта Interfax.ru; Сусанна Альперина — редактор отдела кино и телевидения «Российская газета — Неделя»; Леонид Коник — главный редактор изданий группы компаний ComNews; Давид Комахидзе — старший корреспондент отдела «Потребительские рынки» редакции экономической информации ТАСС; Сергей Уланкин — главный редактор «Канобу», главный редактор RAWG.io, бывший главный редактор Roem.ru; Роман Кильдюшкин — обозреватель газеты «Известия», экс-обозреватель LIFE; Армен Бадалов — заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ; Екатерина Егорова — руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric в России и СНГ; Игорь Зимин — вице-президент по прикладным проектам ПАО «Ростелеком»; Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком». Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2021 года. Официальный хештег конкурса: #eFuture;подробности на официальном сайте конкурса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter