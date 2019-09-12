Песков прокомментировал отставку Болтона

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уход советника главы США Джона Болтона не скажется на взаимоотношениях наших государств.
По словам Пескова, уход одного из американских политиков, пусть даже такого высокопоставленного, не приведет к изменениям в двусторонних отношениях. Он добавил, что эти перестановки являются внутренним делом США, пишет RT.
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