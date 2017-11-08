Рустэм Хамитов издал указ о праздновании Нового года

Рустэм Хамитов подписал указ о проведении новогодних праздников в Башкирии. В документе сообщается дата проведения республиканской елки, а также говорится о том, кто из детей сможет получить подарки за счет бюджета.

Как следует из указа, республиканская елка пройдет в ГКЗ "Башкортостан" в Уфе 22 декабря. В ней традиционно примут участие победители школьных олимпиад и конкурсов, дети военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Также в числе участников - дети из многодетных малоимущих семей. Помимо елки для них будет организован трехдневный отдых в санатории "Зеленая роща".

Министерству образования поручено организовать новогодние едки в школах и детсадах. А министерству семьи, труда и социальной защиты - купить подарки детям из многодетных семей. Но только тем, в которых пять и более детей до 18 лет.

В указе также говорится, что детям-сиротам, которые учатся в профессиональных образовательных организациях, будет оказана материальная помощь. Ее размер в указе не уточняется.