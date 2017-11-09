Эммануэль Макрон прислал спецпредставителя к Владимиру Путину
Сегодня, 18:39Политика
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В Москве спецпредставитель Французской Республике Жан-Пьер Шевенман вручил Владимиру Путину послание от президента Эммануэля Макрона.
В документе речь шла о позиции Макрона по ситуации на Украине, сообщают Dni.ru. Франция настаивает на неукоснительном выполнении всех Минских соглашений, кроме того Шевенман высказался по поводу назначения нового правительства Германии.
СМИ отметили, что спецпредставитель запутался в собственных словах. Так, если в беседе с сенатором Константином Косачевым он утверждал, что речь в послании идет о ситуации с ДНР и ЛНР, то журналистам он заявил, что в документ касается Сирии.
Шевенман добавил, что послание содержит ряд «технических вопросов».
Отметим, что ранее президент Франции принял приглашение Владимира Путина приехать в Россию на Международный экономический форум, который пройдет весной 2018 года.
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