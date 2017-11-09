Эммануэль Макрон прислал спецпредставителя к Владимиру Путину

В Москве спецпредставитель Французской Республике Жан-Пьер Шевенман вручил Владимиру Путину послание от президента Эммануэля Макрона.

В документе речь шла о позиции Макрона по ситуации на Украине, сообщают Dni.ru . Франция настаивает на неукоснительном выполнении всех Минских соглашений, кроме того Шевенман высказался по поводу назначения нового правительства Германии.

СМИ отметили, что спецпредставитель запутался в собственных словах. Так, если в беседе с сенатором Константином Косачевым он утверждал, что речь в послании идет о ситуации с ДНР и ЛНР, то журналистам он заявил, что в документ касается Сирии.