Шесть министров Башкирии могут уйти на повышение в Москву

Шесть министров Башкирии могут уйти на повышение в Москву
Шесть министров Башкирии могут уйти на повышение в Москву
Сегодня, 12:48ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1MI
В списки на возможный перевод в Москву значатся Маргарита Болычева, Алексей Гусев, Рустам Муратов, Геннадий Разумикин, Наталья Полянская и Александр Шельдяев.

Шесть министров Башкирии были включены в федеральный резерв управленческих кадров высшего уровня. Так, согласно информации на портале Госслужба, в списке значатся министры:

  • внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева (на посту с 2020 года);
  • торговли и услуг Алексей Гусев (с 2019);
  • экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов (с 2019);
  • земельных и имущественных отношений Наталья Полянская (с 2020);
  • цифрового развития государственного управления Геннадий Разумикин (с 2018);
  • энергетики и инновации Александр Шельдяев (с 2019).

Помимо министров в резерв вошли и их первые замы: Наталья Лапшина (Министерство культуры РБ), Ильдар Мавлетбердин (Министерство образования РБ), Юрий Мельников (Министерство семьи и труда РБ), Айрат Фахретдинов (Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ).

Ранее мы сообщали, что новым вице-премьером Башкирии по научно-технологическому развитию назначен министр промышленности Александр Шельдяев. Подчеркнем, что с новым назначением Шельдяев сохраняет свой министерский портфель.

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