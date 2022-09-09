Шесть министров Башкирии могут уйти на повышение в Москву

В списки на возможный перевод в Москву значатся Маргарита Болычева, Алексей Гусев, Рустам Муратов, Геннадий Разумикин, Наталья Полянская и Александр Шельдяев.

Шесть министров Башкирии были включены в федеральный резерв управленческих кадров высшего уровня. Так, согласно информации на портале Госслужба, в списке значатся министры: внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева (на посту с 2020 года);

торговли и услуг Алексей Гусев (с 2019);

экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов (с 2019);

земельных и имущественных отношений Наталья Полянская (с 2020);

цифрового развития государственного управления Геннадий Разумикин (с 2018);

энергетики и инновации Александр Шельдяев (с 2019). Помимо министров в резерв вошли и их первые замы: Наталья Лапшина (Министерство культуры РБ), Ильдар Мавлетбердин (Министерство образования РБ), Юрий Мельников (Министерство семьи и труда РБ), Айрат Фахретдинов (Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ). Ранее мы сообщали, что новым вице-премьером Башкирии по научно-технологическому развитию назначен министр промышленности Александр Шельдяев. Подчеркнем, что с новым назначением Шельдяев сохраняет свой министерский портфель.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter