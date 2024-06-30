Реки в Башкирии стремительно поднимаются после ливней

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Как рассказал чиновник, речь идёт о реках Большой Инзер и Инзер. Вода уже успела затопить несколько участков в одноимённом посёлке. Кроме того, реки залили участки дороги вокруг населённого пункта, зафиксирован подмыв моста на трассе Инзер — Арышпарово.
За ситуацией круглосуточно наблюдают спасатели, все оперативные службы приведены в повышенную готовность. Между тем Иванюта пояснил, что вода постепенно начинает снижаться. В течение суток ситуация должна нормализоваться.
Напомним, паводковая ситуация в ряде районов региона стала наблюдаться после обильных ливней, последовавших жа аномально жаркой погодой.