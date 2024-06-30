Реки в Башкирии стремительно поднимаются после ливней

Как рассказал чиновник, речь идёт о реках Большой Инзер и Инзер. Вода уже успела затопить несколько участков в одноимённом посёлке. Кроме того, реки залили участки дороги вокруг населённого пункта, зафиксирован подмыв моста на трассе Инзер — Арышпарово.