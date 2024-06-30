mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Реки в Башкирии стремительно поднимаются после ливней

Реки в Башкирии стремительно поднимаются после ливней

30 июня 2024, 05:53
Фото: Андрей Иванюта/Vk
В Белорецком районе уровень воды в водоёмах поднялся на три метра, сообщил руководитель местной администрации Андрей Иванюта.

Как рассказал чиновник, речь идёт о реках Большой Инзер и Инзер. Вода уже успела затопить несколько участков в одноимённом посёлке. Кроме того, реки залили участки дороги вокруг населённого пункта, зафиксирован подмыв моста на трассе Инзер — Арышпарово.

В Башкирии после ливней смывает мост
Узнать подробнее

За ситуацией круглосуточно наблюдают спасатели, все оперативные службы приведены в повышенную готовность. Между тем Иванюта пояснил, что вода постепенно начинает снижаться. В течение суток ситуация должна нормализоваться.

Напомним, паводковая ситуация в ряде районов региона стала наблюдаться после обильных ливней, последовавших жа аномально жаркой погодой.

#Паводок#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Белорецк#Природа#Дожди#Реки#Ливни#Инзер
Подпишитесь
«Муза» — на боевом посту: девушка из Башкирии служит на СВО в самых тяжелых условиях
Сегодня, 06:25
«Китаец» пытался заживо сжечь уфимца
Сегодня, 06:16
Четыре района «ушли под воду» в Башкирии
Сегодня, 06:04
Опасный сорняк поставил на уши всю Башкирию
Сегодня, 05:04
Дети массово отравились в оздоровительном лагере в Башкирии
Сегодня, 04:34