Четыре района «ушли под воду» в Башкирии

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Так, за последние сутки вода затопила 30 жилых участков в Ишимбайском, Салаватском, Белорецком и Гафурийском районах. В селе Башкирское Ильчикеево река Сикияз стала топить временный мост. В нескольких деревнях пришлось закрыть проезд маршруткам и грузовикам — для легковушек и машин оперативных служб оставили открытым основной мост.
О ситуации с подтоплением в Белорецком районе отчитывался глава местной администрации Андрей Иванюта. Чиновник сообщил, что в течение суток ситуация там должна нормализоваться.
Ведомства продолжают круглосуточно следить за паводковой ситуацией в регионе. С неблагоприятными явлениями республике столкнулась после обильных дождей — из-за ливней в водоёмах стала стремительно подниматься вода.