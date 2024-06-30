Четыре района «ушли под воду» в Башкирии

Так, за последние сутки вода затопила 30 жилых участков в Ишимбайском, Салаватском, Белорецком и Гафурийском районах. В селе Башкирское Ильчикеево река Сикияз стала топить временный мост. В нескольких деревнях пришлось закрыть проезд маршруткам и грузовикам — для легковушек и машин оперативных служб оставили открытым основной мост.