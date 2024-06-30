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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

МЧС сообщило о подтоплениях в Башкирии

Четыре района «ушли под воду» в Башкирии

30 июня 2024, 06:04
Фото: МЧС

МЧС сообщило о подтоплениях в Башкирии

Оперативные группы спасателей выехали на затопленные после ливней участки в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба МЧС.

Так, за последние сутки вода затопила 30 жилых участков в Ишимбайском, Салаватском, Белорецком и Гафурийском районах. В селе Башкирское Ильчикеево река Сикияз стала топить временный мост. В нескольких деревнях пришлось закрыть проезд маршруткам и грузовикам — для легковушек и машин оперативных служб оставили открытым основной мост.

О ситуации с подтоплением в Белорецком районе отчитывался глава местной администрации Андрей Иванюта. Чиновник сообщил, что в течение суток ситуация там должна нормализоваться.

Ведомства продолжают круглосуточно следить за паводковой ситуацией в регионе. С неблагоприятными явлениями республике столкнулась после обильных дождей — из-за ливней в водоёмах стала стремительно подниматься вода.

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