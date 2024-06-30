«Китаец» пытался заживо сжечь уфимца

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Инцидент случился около полуночи с 28 на 29 июня на трассе вблизи ТЦ «Мега». Автолюбитель за рулём легкового Geely MK почуял запах гари, внезапно из-под капота начал валить густой чёрный дым.
Перепуганный водитель остановил иномарку у обочины и вызвал к месту спасателей. Спустя шесть минут оперативные службы уже были на месте, однако этого короткого времени хватило на то, чтобы машина сильно обгорела. Сам водитель ожогов не получил.
Что именно привело к пожару — сейчас пытаются выяснить специалисты.