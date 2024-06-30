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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

«Китаец» пытался заживо сжечь уфимца

«Китаец» пытался заживо сжечь уфимца

30 июня 2024, 06:16
Фото: МЧС
Едва не погиб в смертельной ловушке водитель в столице Башкирии, сообщает МЧС региона.

Инцидент случился около полуночи с 28 на 29 июня на трассе вблизи ТЦ «Мега». Автолюбитель за рулём легкового Geely MK почуял запах гари, внезапно из-под капота начал валить густой чёрный дым.

Иномарка сгорела посреди поля в Башкирии
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Перепуганный водитель остановил иномарку у обочины и вызвал к месту спасателей. Спустя шесть минут оперативные службы уже были на месте, однако этого короткого времени хватило на то, чтобы машина сильно обгорела. Сам водитель ожогов не получил.

Что именно привело к пожару — сейчас пытаются выяснить специалисты.

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