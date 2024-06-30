Дети массово отравились в оздоровительном лагере в Башкирии

Точное количество детей, пострадавших от недуга, не уточняется. Как пояснили в администрации детского лагеря, причиной отравления воспитанников могла стать еда, которую передали детям родители — симптомы начали проявляться спустя два дня после их встреч, в то же время никаких нарушений и отклонений в столовой учреждения найдено не было. В надзорном ведомстве же о результатах проверок пока не сообщали.