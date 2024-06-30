Дети массово отравились в оздоровительном лагере в Башкирии

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Точное количество детей, пострадавших от недуга, не уточняется. Как пояснили в администрации детского лагеря, причиной отравления воспитанников могла стать еда, которую передали детям родители — симптомы начали проявляться спустя два дня после их встреч, в то же время никаких нарушений и отклонений в столовой учреждения найдено не было. В надзорном ведомстве же о результатах проверок пока не сообщали.
Между тем в сообществе детского лагеря в субботу, 29 июня, напомнили о правилах передачи посылок, которые действуют в учреждении: из продуктов родители могут передать лишь сухое печенье без начинки, карамельки и сосательные конфеты, сушки, а также минеральную воду.
— При приёме посылки её осматривают, никакие отговорки про свежесть и безопасность привезённых продуктов не принимаются. Передача посылок детям осуществляется только через КПП в установленные дни и время, — говорится в публикации.
Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из районов Башкирии пятеро детей отравились полуфабрикатами. На инцидент обратили внимание в Следственном комитете и Роспотребнадзоре.