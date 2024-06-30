«Муза» — на боевом посту: девушка из Башкирии служит на СВО в самых тяжелых условиях

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Женщины России — исстари сильные и мужественные, заботливые матери и жены в мирное время и надежные боевые подруги, когда нужно вставать на защиту Родины.
Вспомним историю: в годы Великой Отечественной война на полях сражений вместе с мужчинами плечом к плечу воевало более полумиллиона женщин. Они были не только санитарками и связистками, но и летчиками, снайперами и даже танкистами, а сколько днем и ночью трудились в тылу — сосчитать невозможно. Вместе с мужчинами, в едином порыве, они сражались и верили в Победу.
После Великой Отечественной войны прошло более 80 лет, поменялись условия жизни и труда, мода и увлечения прекрасного пола, но сейчас, в условиях специальной военной операции, женщины не перестают доказывать, что честь и отвага — это не только мужские качества.
Нам удалось пообщаться с прекрасной девушкой, настоящей патриоткой своей страны с позывным «Муза».
Как такая красивая и хрупкая девушка оказалась в зоне специальной военной операции. Ведь вас не сразу туда направили, не пускали.
— Вообще по жизни я — патриот. С самого начала специальной военной операции, с марта месяца, стала обивать пороги военкомата, чтобы попасть на фронт. Но мне давали один ответ: «женщин мы на сво не берем».
В то время, когда мужчины бежали из страны, увольнялись с работы, прятались, вы так отважно и стойко боролись за то, чтобы пойти на войну. Как же все-таки вам это удалось?
— Я настойчивая, больше десяти раз приходила в военкомат, чтобы доказать, что я нужна там и не боюсь ничего. В один прекрасный день мне позвонили из военкомата и сказали, что нужно пройти медкомиссию, собрать необходимые документы. Я все это быстро сделала. Хочу сказать, что женские руки всегда нужны, особенно в этих тяжелых условиях. Зря думают, что мы — слабый пол.
Какие функции вы выполняете?
— Я работаю в эвакуационной группе, доставляем тяжелораненых бойцов по госпиталям. Окончила курсы первой медицинской помощи, это очень мне пригодилось. Мы работаем на «красной зоне», в самом пекле. У нас есть пункт приема бойцов. По рации нам сообщают «точки», откуда забирать тяжелораненых, мы молниеносно туда направляемся и экстренно их увозим, прямо в пути, по дороге в госпиталь, оказываем первую помощь.
Мы вывозим с поля боя не только раненых, но и «двухсотых». И на все это нам дается три только минуты.
Почему так мало времени?
— За нами постоянно следят дроны, они контролируют жестко. На одной «точке» действительно нельзя оставаться более трех — пяти минут, иначе — смерть. Мы же не только за себя боимся, больше за бойцов переживаем. Гоним в госпиталь на всех скоростях.
Разные ситуации были, мы и в лесу прятались, и машину я сама чинить научилась. Ездить приходится по бездорожью. Мы научились маскироваться. Спасают маскировочные сети, которые плетут по всей стране. Они очень помогают и очень нужны на фронте. Сети защищают бойцов, спасают и эвакгруппы от обнаружения.
С кем вам приходится работать в команде?
— Со мной работают фельдшер, медбрат, водитель — вчетвером. Мы не делим обязанностей, делаем все очень быстро и слаженно. Как я сказала, если нужно чинить машину — чиню. В спасении солдат участвуем все. Нет такого, что водитель, например, просто сидит, а мы тащим раненого. Мы — одна команда, один за всех. Только так можно выжить.
Как вообще мужчины относятся, к тому что вы с ними в таком опасном месте, все-таки не на кухне, не в госпитале?
— На каждое задание мы выезжаем, проходя пост с досмотром. Поначалу ко мне подозрительно относились, очень пристально проверяли, а теперь уже привыкли. Теперь мы — друзья. Вообще скажу, где я работаю нет больше женщин, я одна на моем направлении. Тяжело, конечно, но мы справляемся. Спим иногда всего по два часа. Но я знала, куда иду.
Что еще приходится делать?
— Все делаю: готовлю, убираю, женскую работу делаю. Женщины нужны везде. Мы совсем не слабый пол, иногда даже крепче мужчин. За это время привыкла уже, всего насмотрелась, всего повидала. Страх есть, конечно. Только дураки не боятся. Но мы верим в нашу победу, в наших ребят.
«Муза» — настоящий герой своего времени. Дома её ждёт семья, которая гордится ей, как и коллеги по работе. Она получила медаль «За спасение погибавших». Об этом она говорит с особой гордостью, как и о своём призвании помогать Родине.