«Муза» — на боевом посту: девушка из Башкирии служит на СВО в самых тяжелых условиях

— Я настойчивая, больше десяти раз приходила в военкомат, чтобы доказать, что я нужна там и не боюсь ничего. В один прекрасный день мне позвонили из военкомата и сказали, что нужно пройти медкомиссию, собрать необходимые документы. Я все это быстро сделала. Хочу сказать, что женские руки всегда нужны, особенно в этих тяжелых условиях. Зря думают, что мы — слабый пол.