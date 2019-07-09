Фото: kremlin.ru
Сенатор от Челябинской области ушла в отставку
9 июля, 16:00Политика
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов сообщил, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт написала заявление о досрочном сложении своих полномочий.
Полномочия Гехт в качестве члена Совфеда РФ истекали в сентябре текущего года. Об этом информирует RNS.
В Совет Федерации Гехт попала в 2014 году. Там она была первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. До этого чиновница работала заместителем председателя правительства Челябинской области.
Ирина Гехт уже подтвердила, что уходит из Совфеда РФ. По словам женщины, ей предложили должность первого заместителя главы Челябинской области. Чиновница уже дала свое согласие занять предложенный пост.
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