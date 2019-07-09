Сенатор от Челябинской области ушла в отставку

Полномочия Гехт в качестве члена Совфеда РФ истекали в сентябре текущего года. Об этом информирует RNS.

В Совет Федерации Гехт попала в 2014 году. Там она была первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. До этого чиновница работала заместителем председателя правительства Челябинской области.