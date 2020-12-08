СК Башкирии отрицает возбуждение уголовного дела против экс-главы Баймакского района

СК Башкирии отрицает возбуждение уголовного дела против экс-главы Баймакского района

Вчера, 13:10ПолитикаАнна КононоваPhoto: vk.com
В СМИ и соцсетях появилась информация, что против бывшего главы Баймакского района Башкирии Ильшата Ситдикова заведено уголовное дела за «Халатность». Статья предусматривает лишение свободы на семь лет.

Как передает «Башинформ», по версии следствия, чиновник ненадлежаще исполнил свои обязанности главы администрации при контроле за исполнением контракта на реконструкцию стадиона «Труд». Стоимость работ оценили в 82 миллиона рублей. По информации агентства, действия Ильшата Ситдикова повлекли хищение трех миллионов рублей. Несмотря на вложенные средства, стадион остается непригоден для эксплуатации.

Однако в пресс-службе Следственного комитета информацию о возбуждении уголовного дела Mkset не подтвердили.

Напомним, Ильшат Ситдиков возглавлял районную администрацию в периоды с 1995 по 2011 годы и с 2011 до ноября 2018 года. Тогда он заявил об отставке в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. На тот момент Ситдикову было 57 лет.

В ноябре контрольно-счётная палата Башкирии опубликовала итоги проверки в Баймакском районе. Итогом мониторинга стало возбуждение 16 уголовных дел по незаконному и неэффективному использованию бюджета в период с 2016 по 2018 годы. Фигурантом дел стал Ильшат Ситдиков и его заместители.

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