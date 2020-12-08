СК Башкирии отрицает возбуждение уголовного дела против экс-главы Баймакского района

Как передает «Башинформ», по версии следствия, чиновник ненадлежаще исполнил свои обязанности главы администрации при контроле за исполнением контракта на реконструкцию стадиона «Труд». Стоимость работ оценили в 82 миллиона рублей. По информации агентства, действия Ильшата Ситдикова повлекли хищение трех миллионов рублей. Несмотря на вложенные средства, стадион остается непригоден для эксплуатации.
Однако в пресс-службе Следственного комитета информацию о возбуждении уголовного дела Mkset не подтвердили.
Напомним, Ильшат Ситдиков возглавлял районную администрацию в периоды с 1995 по 2011 годы и с 2011 до ноября 2018 года. Тогда он заявил об отставке в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. На тот момент Ситдикову было 57 лет.
В ноябре контрольно-счётная палата Башкирии опубликовала итоги проверки в Баймакском районе. Итогом мониторинга стало возбуждение 16 уголовных дел по незаконному и неэффективному использованию бюджета в период с 2016 по 2018 годы. Фигурантом дел стал Ильшат Ситдиков и его заместители.