СК Башкирии отрицает возбуждение уголовного дела против экс-главы Баймакского района

В СМИ и соцсетях появилась информация, что против бывшего главы Баймакского района Башкирии Ильшата Ситдикова заведено уголовное дела за «Халатность». Статья предусматривает лишение свободы на семь лет.

Как передает «Башинформ», по версии следствия, чиновник ненадлежаще исполнил свои обязанности главы администрации при контроле за исполнением контракта на реконструкцию стадиона «Труд». Стоимость работ оценили в 82 миллиона рублей. По информации агентства, действия Ильшата Ситдикова повлекли хищение трех миллионов рублей. Несмотря на вложенные средства, стадион остается непригоден для эксплуатации. Однако в пресс-службе Следственного комитета информацию о возбуждении уголовного дела Mkset не подтвердили. Напомним, Ильшат Ситдиков возглавлял районную администрацию в периоды с 1995 по 2011 годы и с 2011 до ноября 2018 года. Тогда он заявил об отставке в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. На тот момент Ситдикову было 57 лет. В ноябре контрольно-счётная палата Башкирии опубликовала итоги проверки в Баймакском районе. Итогом мониторинга стало возбуждение 16 уголовных дел по незаконному и неэффективному использованию бюджета в период с 2016 по 2018 годы. Фигурантом дел стал Ильшат Ситдиков и его заместители.

Related news: В Башкирии бывший глава Баймакского района стал фигурантом 16 уголовных дел

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter