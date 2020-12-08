СК Башкирии отрицает возбуждение уголовного дела против экс-главы Баймакского района

Напомним, Ильшат Ситдиков возглавлял районную администрацию в периоды с 1995 по 2011 годы и с 2011 до ноября 2018 года. Тогда он заявил об отставке в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. На тот момент Ситдикову было 57 лет.