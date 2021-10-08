В Башкирии глава еще одного муниципалитета решил досрочно покинуть совой пост

Стало известно, что глава Буздякского района Азат Арсланов подал в отставку. Об этом стало известно в ходе внеочередного IХ заседания Совета муниципального района. Сообщается, что Арсланов заявление об уходе с должности написал добровольно.
Так, исполнять обязанности главы муниципалитета будет его первый заместитель Ильнур Игдиев.
Ранее мы писали, что глава Аургазинского района Зуфар Идрисов также подал в отставку по собственному желанию. Известно, что исполнять его обязанности будет Арслан Шагаретдинов.