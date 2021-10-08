В Башкирии глава еще одного муниципалитета решил досрочно покинуть совой пост

В Башкирии глава еще одного муниципалитета решил досрочно покинуть совой пост
В Башкирии глава еще одного муниципалитета решил досрочно покинуть совой пост
Вчера, 12:11ПолитикаЭлина СайфрановаФото: vk.com
Исполнять обязанности теперь уже бывшего главы администрации Буздякского района будет Ильнур Игдиев.

Стало известно, что глава Буздякского района Азат Арсланов подал в отставку. Об этом стало известно в ходе внеочередного IХ заседания Совета муниципального района. Сообщается, что Арсланов заявление об уходе с должности написал добровольно.

Так, исполнять обязанности главы муниципалитета будет его первый заместитель Ильнур Игдиев.

Ранее мы писали, что глава Аургазинского района Зуфар Идрисов также подал в отставку по собственному желанию. Известно, что исполнять его обязанности будет Арслан Шагаретдинов.

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