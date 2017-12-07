Жители Башкирии смогут проверить свои знания по истории Отечества

Это можно будет сделать в рамках международной акции «Тест по истории Отечества».

В Башкирии, как и в других регионах страны, 9 декабря пройдет международная акция «Тест по истории Отечества». Подробности проведения акции в Уфе сообщили в администрации города.

Как сообщили организаторы, она проводится в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!» и представляет собой открытое тестирование по истории России. Данное мероприятие проходит с 2015 года. В нем могут принять участие жители не только регионов России, но и зарубежных стран. Ранее, подобные тестах уже прошли около 890 тысяч человек из 47 стран мира.

Известно, что тест можно сдать и в интернете, и в очной форме в пунктах проведения, которые в Уфе будут организованы в нефтяном, педагогическом, медицинском университетах, а также в ряде колледжей, лицеев, школ и подростковых клубов. С полным списком пунктов можно ознакомиться на сайте проекта кдгр.рф. Там же можно пройти испытание и в режиме он-лайн.

Сорок вопросов для данного интеллектуально-патриотического экзамена были разработаны Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова. В них отражены все исторические периоды становления России.