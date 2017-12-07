Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным решение Трампа по Иерусалиму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение Дональда Трампа по Иерусалиму «горящей спичкой на Ближнем Востоке». Ситуацию политик намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению Эрдогана, своими действиями Штаты «растоптали решение ООН 1980 года», сообщают Dni.ru. Президент недоумевает, чего хотел добиться Трамп. Также Реджеп Эрдоган напомнил, что Иерусалим – святыня для трех религий: иудаизма, христианства и ислама.

Ситуацию турецкий президент намерен обсудить не только с Путиным, но и с Папой Римским.

Напомним, Трамп официально объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, за что удостоился благодарности от премьера Беньямина Нетаньяху. В Кремле уже выразили беспокойству по поводу возможного развития ситуации.