Расмуссен: Россия может оккупировать Украину за несколько дней

Чиновник уверен, что в случае военного столкновения Киева с Москвой, первый потерпит сокрушительное поражение. Об этом пишет портал rns.online.

Сейчас Расмуссен занимает пост внештатного советника президента Украины Петра Порошенко. Во время своего интервью изданию Die Welt бывший глава НАТО признал, что за последние три года, после нападения на свои земли, Киев существенно нарастил военную мощь. Однако военного потенциала Украины все равно недостаточно, чтобы сражаться с РФ на равных.

В то же время Североатлантический Альянс способен отразить массовую танковую атаку со стороны Кремля. Но, по мнению Расмуссена, лучшим способом поддержать мир с Россией станет политика ее сдерживания.