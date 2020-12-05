Суд постановил вернуть БСК государству. Что говорят политологи

— Как известно, некоторое время назад глава республики выступил публично и заявил о том, что республика не будет претендовать на акции БСК. На мой взгляд, решение в какой-то степени было предопределено. Можно было ожидать, что именно такое решение будет принято, так как ветви власти у нас взаимосвязаны между собой. Мнение Радия Хабирова можно было расценивать как довольно четкий посыл относительно того, что акции БСК перейдут в федеральную собственность — комментирует Евдокимов.