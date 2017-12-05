Партия власти выдвинет кандидата в президенты России 22-23 декабря

Окончательное решение будет принято на общероссийской конференции «Единой России».

«Единая Россия» выдвинет кандидата в президенты России 22-23 декабря на съезде партии в Москве, об этом в ходе региональной конференции партии в Башкирии рассказал её секретарь и председатель Госсобрания региона Константин Толкачев.

- Выдвижение или поддержка кандидата от "Единой России" в президенты Российской федерации состоится 22-23 декабря текущего года, на съезде партии в Москве, - сказал он.