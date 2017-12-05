Партия власти выдвинет кандидата в президенты России 22-23 декабря
Сегодня, 14:47ПолитикаКонстантин Климов
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Окончательное решение будет принято на общероссийской конференции «Единой России».
«Единая Россия» выдвинет кандидата в президенты России 22-23 декабря на съезде партии в Москве, об этом в ходе региональной конференции партии в Башкирии рассказал её секретарь и председатель Госсобрания региона Константин Толкачев.
- Выдвижение или поддержка кандидата от "Единой России" в президенты Российской федерации состоится 22-23 декабря текущего года, на съезде партии в Москве, - сказал он.
Сегодня в Уфе прошла региональная конференция башкирского отделения «Единой России». В ходе конференции делегаты проголосовали по нескольким вопросам о деятельности регионального отделения, в том числе за список делегатов, которые отправятся на съезд партии.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей