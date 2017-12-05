Стали известны сроки проведения праймериз в Башкирии

В праймериз "Единой России" в Башкирии смогут принять участие не имеющие судимости и не состоящие в других партиях.

Праймериз "Единой России" пройдут в Башкирии с 26 марта по 3 июня, заявил сегодня секретарь регионального отделения партии в Башкирии Константин Толкачев, открывая региональную конференцию "Единой России" в республике.