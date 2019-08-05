Фото: kremlin.ru
Япония выразила протест в отношении военных учений России на Курилах
Вчера, 21:42Политика
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Власти Японии направили России протест из-за учебных военных мероприятий вблизи острова Кунашир. Генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что в столице идет сбор данных о планируемых Москвой мероприятиях на Курильских островах с 5 по 10 августа.
В ответ на это заявление, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия тренирует военных только на своей территории, пишет ФедералПресс.
Но по словам Ёсихидэ Суга, такое присутствие России, а, в частности, ее военных сил, вблизи границ Японии, неприемлемо.
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