Меркель выступила против торговой войны США с Евросоюзом

Торговый конфликт возникший между государствами необходимо прекратить. Об этом четвертого июля пишет газета «Известия».

США и Евросоюзу нужно снять напряженность в отношениях. Ведь в противном случае все может перерасти в настоящую торговую войну. К устранению разногласий должны приложить силы все участники конфликта, сказала канцлер Германии.

Меркель выразила надежду на то, что США и Европа смогут договориться. Ведь от их совместной работы зависит вся мировая экономика.

Ранее Вашингтон ввел 25% пошлины на сталь и 10% пошлины на алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики. Далее Трамп сообщил о возможных 20% пошлинах на машины из Европы.