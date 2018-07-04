Меркель выступила против торговой войны США с Евросоюзом
Канцлер Германии Ангела Меркель, взяв слово перед собравшимся в бундестаге руководством страны, указала на недопустимость начала торговой войны между ЕС и США.
Торговый конфликт возникший между государствами необходимо прекратить. Об этом четвертого июля пишет газета «Известия».
США и Евросоюзу нужно снять напряженность в отношениях. Ведь в противном случае все может перерасти в настоящую торговую войну. К устранению разногласий должны приложить силы все участники конфликта, сказала канцлер Германии.
Меркель выразила надежду на то, что США и Европа смогут договориться. Ведь от их совместной работы зависит вся мировая экономика.
Ранее Вашингтон ввел 25% пошлины на сталь и 10% пошлины на алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики. Далее Трамп сообщил о возможных 20% пошлинах на машины из Европы.
ЕС ответил США зеркально. Меркель со своей стороны назвала введение Вашингтоном пошлин незаконным шагом. Трамп же назвал Евросоюз плохим партнером в торговой сфере и сравнил его с Китаем.