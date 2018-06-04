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Очевидец трагедии в Улу-Теляке: Слово «умер» я писал 31 раз, а «здоров» - 1
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Очевидец трагедии в Улу-Теляке: Слово «умер» я писал 31 раз, а «здоров» - 1

Сегодня, 12:38ПолитикаСергей Спатар, Сергей Спатар, Разиф АбдуллинФото: Из личного архива.
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