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Неуправляемый дом: В Уфе прошла встреча жителей с УЖХ Октябрьского района
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Photo 2018 04 04 10 49 21

Неуправляемый дом: В Уфе прошла встреча жителей с УЖХ Октябрьского района

Сегодня, 12:41ПолитикаЗиля Аскерова
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