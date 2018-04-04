Неуправляемый дом: В Уфе прошла встреча жителей с УЖХ Октябрьского района

Проблемы этого дома, такие же, как и во многих других уфимских домах – связаны с ремонтом. Старый подвал держится на прогнившей балке, крыша прохудилась, подъезды нуждаются в умелых руках маляров и штукатуров. Дом находится на обслуживании Управления жилищного хозяйства Октябрьского района. На собрании присутствовали их представители, а также главный директор подрядчика по ремонтным работам ООО "Парковая" Рубин Галимов.

Заливало водой несколько дней подряд

В первой половине встречи прозвучал отчет УЖХ о проделанной работе по этому дому в 2017 году. Во второй части перешли к обсуждению текущих проблем. Некоторые из них, как выяснилось, существуют уже давно.

К примеру, в квартире Виталия Губеева сейчас очень холодно. Мужчина не может понять, почему в других квартирах тепло, а у него нет.

Любовь Сараева сообщает, что осенью прошлого года несколько дней подряд заливалась водой с потолка квартира, находящаяся на самом верхнем этаже. Из-за сырости и низкой температуры на стенах появилась плесень. По словам женщины, за год обои полностью отошли от стен, отсырела мебель. Семья была вынуждена подать в суд. Экспертиза оценила нанесенный ущерб в 70 тысяч рублей.

- Что касается холода в квартире Губеевых, здесь нет вины управляющей компании. Их сосед, проживающий этажом выше, скончался, и около месяца об этом никто не знал. Чтобы избавиться от трупного запаха, открыли окна настежь на несколько дней. Именно так объясняется холод в квартире этажом ниже, ведь отопление везде в доме одинаковое, а на холод жалуются только они, - комментирует по этому поводу Рубин Галимов. – Да, вторая квартира пострадала по нашей вине, но мы не согласны с суммой, которую они от нас требуют через суд. Мы будем пытаться оспорить, но повинуемся решению суда и не отрицаем свою вину.

Жители дома также обвиняют УЖХ в необоснованной трате их денег. Из средств на содержание дома был сделан ремонт лестничных клеток подъездов. Однако в УЖХ не сумели рассчитать так, чтобы денег хватило на все. Теперь в двух подъездах – отличный ремонт, а в остальных трех – никакого.

Смена управляющей компании – решение?

Непочиненный подвал, неработающие лифты, плохая электропроводка – все эти проблемы толкают жителей на мысль о смене управляющей компании. Однако здесь не все так просто. Если одна половина жителей во главес председателем Совета дома Леонидом Бирюковым настаивает на этом, то другая половина во всем происходящем обвиняет именно Совет дома.

- Я совершенно случайно выяснила, что Бирюков умышленно не выполнял свои обязательства. Он не сообщал сотрудникам УЖХ о наших проблемах. Как-то в нашем доме появилась трещина, которой в течение трех лет никто не занимался. В квартирах из-за этого становилось все холоднее и холоднее. Я не выдержала, собрала подписи жильцов и пошла в УЖХ сама. Каково было мое удивление, когда мне там сообщили, что об этой трещине вообще ничего не знают! - поведала Наталья Хакимова. - Коммунальщики тут же выдали фразу: "Вы же собираетесь перейти в ТСЖ?", и я все поняла. Он настраивал нас против коммунальщиков, чтобы создать ТСЖ и возглавить его. Ведь в этой сфере крутятся огромные деньги.

Даже после того, как с ТСЖ не получилось, Бирюков не перестал настраивать против УЖХ, рассказывает женщина. Он нашел новую управляющую компанию, которая находится в другой части города. Те случайно проговорились, что намерены создать на Парковой свой филиал, который возглавит Леонид Бирюков.

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Сам председатель Совета дома отрицает слова Натальи Хакимовой. По его словам, новую управляющую компанию искали всем Советом, а идея возглавить филиал прозвучала на общем собрании жителей.

ЖКХ – это большая система по выкачиванию денег, и УЖХ в этом играют немалую роль. В этой системе не любят инициативных жителей домов, которые не хуже них разбираются в законе. Я сторонник того, чтобы возникали местные управления в виде товариществ. Только так люди смогут контролировать свои деньги

, - считает Леонид Бирюков. – Филиал даст нам больше свободы и возможностей, а со временем, возможно, могли бы принять форму ТСЖ. Кстати, 45 процентов жителей на сегодняшний день проголосовали за смену управляющей компании.

Отметим, что в УЖХ по этому поводу намерены судиться, а это может означать, что будут приходить квитанции от двух компаний в течение того времени, пока не завершатся тяжбы.