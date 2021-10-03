Башкирские вузы вошли в федеральную программу развития с грантами до миллиарда рублей

Башкирские вузы вошли в федеральную программу развития с грантами до миллиарда рублей
Башкирские вузы вошли в федеральную программу развития с грантами до миллиарда рублей
Вчера, 10:57ПолитикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
В программу «Приоритет-2030» вошли Уфимский университет науки и технологий, УГНТУ и БГМУ.

1–3 октября в Москве проходит заседание Совета по поддержке программ развития образовательных организаций в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В эти дни эксперты проводят конкурс на распределение грантов среди 54 вузов страны, программы развития которых выходят за пределы привычных моделей. В их число вошли Уфимский университет науки и технологий, создаваемый на базе БашГУ и УГАТУ, а также УГНТУ и БГМУ. Каждый из вузов уже получил грант размером в 100 млн руб.

По словам вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко, в случае успешной защиты проектов вузы получат специальную часть гранта, сумма по которой может доходить до 1 млрд руб. в год.

— Рассчитываем, что вузы-победители станут опорными точками научно-технологического развития на карте России, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что в рамках программы «Приоритет-2030» в Башкирии «намерены серьезно оживить» деятельность университетов и науки в целом:

— Эту работу мы уже интегрируем в зонтичную структуру Евразийского научно-образовательного центра <…> Благодаря платформе НОЦ мы получаем возможность внедрять научные разработки в производство при поддержке наших индустриальных партнёров — Госкорпорации Ростех, холдинга «Интер РАО», Группы «Газпром».

По словам проректора по научной и инновационной работе БашГУ Светланы Мустафиной, программа развития Уфимского университета науки и технологий, создаваемого на базе БашГУ и УГАТУ, будет включать в себя научно-практическую деятельность по разработке новых материалов для медицины и авиастроения, создание геномных и биоинформационных технологий, внедрение системы подготовки специалистов по новым компетенциям и развитие студенческой предпринимательской инициативы.

По словам ректора вуза Олега Баулина, программа развития УГНТУ будет решать задачи, связанные с ростом затрат на добычу, транспортировку и переработку энергоресурсов, восстановлением экобаланса и необходимостью повышения качества жизни населения страны.

Также отметим, что в базовую программу «Приоритет-2030» также вошел БГМУ.

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