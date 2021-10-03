Башкирские вузы вошли в федеральную программу развития с грантами до миллиарда рублей

1–3 октября в Москве проходит заседание Совета по поддержке программ развития образовательных организаций в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В эти дни эксперты проводят конкурс на распределение грантов среди 54 вузов страны, программы развития которых выходят за пределы привычных моделей. В их число вошли Уфимский университет науки и технологий, создаваемый на базе БашГУ и УГАТУ, а также УГНТУ и БГМУ. Каждый из вузов уже получил грант размером в 100 млн руб.