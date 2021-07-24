Глава центра «Сириус» Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет НОЦ Башкирии

На встрече с главой «Сириуса» глава республики отметил, что одним из главных векторов работы регионального Правительства является стратегическое развитие нового высшего образования и науки. Башкирия получила федеральную поддержку Научно-образовательного центра мирового уровня, и сейчас идёт насыщенная работа по его развитию.
Елена Шмелёва подчеркнула, что в республике ведут системную работу по поддержке одарённых детей и подростков, которая даёт хорошие результаты. Также она высоко оценила проект созданного в регионе НОЦ.