Глава центра «Сириус» Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет НОЦ Башкирии

Глава центра «Сириус» Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет НОЦ Башкирии
Глава центра «Сириус» Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет НОЦ Башкирии
Вчера, 11:04ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Сайт главы Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил руководителю образовательного центра «Сириус» Елене Шмелёвой войти в состав наблюдательного совета Евразийского научно-образовательного центра в качестве заместителя председателя, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

На встрече с главой «Сириуса» глава республики отметил, что одним из главных векторов работы регионального Правительства является стратегическое развитие нового высшего образования и науки. Башкирия получила федеральную поддержку Научно-образовательного центра мирового уровня, и сейчас идёт насыщенная работа по его развитию.

Елена Шмелёва подчеркнула, что в республике ведут системную работу по поддержке одарённых детей и подростков, которая даёт хорошие результаты. Также она высоко оценила проект созданного в регионе НОЦ.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы