Новые руководители появились у двух ключевых подразделений в башкирском «Белом доме»

Сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров сообщил о двух важных кадровых решениях.

Елена Прочаковская официально назначена начальником управления главы республики по социальным коммуникациям.

— Собственно, она этим и занималась, но теперь мы ее назначили официально, — пояснил радий Хабиров.

Новым руководителем Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей после ухода Гузэль Асыловой стал Алексей Гусев.