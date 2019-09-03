Новые руководители появились у двух ключевых подразделений в башкирском «Белом доме»
Вчера, 10:24ПолитикаТатьяна МайороваФото: радио "Эхо Москвы" в Уфе
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Обоих чиновников официально представили на оперативном совещании в правительстве РБ.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров сообщил о двух важных кадровых решениях.
Елена Прочаковская официально назначена начальником управления главы республики по социальным коммуникациям.
— Собственно, она этим и занималась, но теперь мы ее назначили официально, — пояснил радий Хабиров.
Новым руководителем Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей после ухода Гузэль Асыловой стал Алексей Гусев.
Напомним, что Гузэль Асылова ушла с руководящего поста по собственному желанию. При этом сообщается, что она уволилась «в связи с переходом на другую работу».
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