В Башкирии назначили нового руководителя Госкомторговли

Новым руководителем ведомства после ухода Гузэль Асыловой стал Алексей Гусев. Напомним, что Гузэль Асылова ушла с руководящего поста по собственному желанию. При этом сообщается, что Асылова уходит «в связи с переходом на другую работу».

К примеру, сообщалось, что она может стать директором колледжа.

Справка:

Гусев Алексей Николаевич родился 17 января 1982 года в г. Коломна Московской области. Окончил Коломенский государственный педагогический институт.

В 1999–2005 годах – тренер-преподаватель ДЮСШ Управления образования г. Коломна (Московская область).

В 2005–2012 годах – менеджер, руководитель группы отдела продаж ООО «Телеком ТЗ» (Москва).

В 2012–2014 годах – исполнительный директор ООО «Интраск» (Москва).

В 2014 году – генеральный директор ООО «Авангард-М», генеральный директор ООО «Паритет-МСК» (Москва).

В 2014–2016 годах – заместитель генерального директора, генеральный директор муниципального оптово-розничного торгового предприятия «АнЗаСт» (г. Химки, Московская область).

В 2016–2018 годах – первый заместитель директора, директор МБУ «Комбинат школьного питания» (г. Химки, Московская область)