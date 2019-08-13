Мэр Уфы назначил себе нового заместителя

Сегодня, 13 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин известил подчиненных о новом кадровом решении.

Новым заместителем главы столичной администрации по земельным и имущественным отношениям стал Евгений Чебаков, который прежде занимал должность руководителя правового управления.