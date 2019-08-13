Мэр Уфы назначил себе нового заместителя
Вчера, 16:06ПолитикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Речь идет о новом вице-мэре, отвечающем за земельные и имущественные вопросы.
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Сегодня, 13 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин известил подчиненных о новом кадровом решении.
Новым заместителем главы столичной администрации по земельным и имущественным отношениям стал Евгений Чебаков, который прежде занимал должность руководителя правового управления.
Ульфат Мустафин представил Евгения Чебакова как специалиста, имеющего обширный опыт работы в правовом поле, а также областях управления земельными ресурсами и сфере градостроительного контроля.
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