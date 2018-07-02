Единороссам Башкирии советовали политтехнологов, пресс-секретарей, соцсети

В ходе партийной конференции, которую башкирские единороссы провели в минувшие выходные в Уфе, обсуждались итоги недавнего праймериз и ближайшие перспективы партии. Подробности сообщил сайт Башмедиа.

Был утвержден список кандидатов в Госсобрание Башкирии. В тройке общереспубликанского списка оказались глава Башкирии, мэр Уфы Ирек Ялалов и паралимпийская чемпионка Оксана Савченко. Что касается остального состава кандидатов, то из нынешнего состава депутатов от «ЕР» в список попала только половина.

Спикер Курултая и одновременно секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев в своем обращении к однопартийцам заметил, что в ходе внутрипартийного голосования на одно место претендовали более пяти кандидатов, что, по его мнению, доказывает высокую конкуренцию, как в партийной среде, так и в политической системе региона и позволяет утверждать, что в республике «Единую Россию» поддерживают около полутора миллиона избирателей.

При этом Константин Толкачев призвал одномандатников-единороссов формировать свой электорат в округах, приумножая его за счет «неопределившихся» избирателей, которых в Башкирии наберется от 750 тысяч до 1 млн человек.

Попутно, чтобы грамотно выстроить работу с «неопределившимися» и невзначай не лишиться «своих» избирателей, кандидатам рекомендовали ответственно подойти к подбору кандидатур на должности политтехнолога и пресс-секретаря в избирательные штабы, активизировать работу в социальных сетях, мессенджерах и запустить в округах дискуссию о пенсионной реформе под названием «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе».