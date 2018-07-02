Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Единороссам Башкирии советовали политтехнологов, пресс-секретарей, соцсети
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
36524138 2297506770322532 3409297227988860928 o

Единороссам Башкирии советовали политтехнологов, пресс-секретарей, соцсети

Сегодня, 17:39ПолитикаТатьяна Майорова
Читайте
также
ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи