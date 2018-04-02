В Башкирии готовятся к предварительному голосованию на выборы в Госсобрание

В республике стартует предварительное голосование по определению кандидатов в депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан от «Единой России». Все кандидатуры они выдвинут уже сегодня, 2 апреля и по 8 мая, сообщили в региональном отделении партии.

Дата проведения праймериз — 3 июня. Процедуре голосования предшествуют дебаты всех кандидатов. В них будущие члены Госсобрания должны ответить на актуальные вопросы граждан республики.

- Для других политических сил задача простая: постараться выиграть выборы, или, во всяком случае, войти в состав Государственного Собрания. Для нашей партии задача куда более сложная: мы должны подтвердить тот мандат доверия, который наша партия имеет. Уверен, что в избирательной кампании победит тот, чьи идеи о социальной политике, о справедливости будут наиболее понятны нашим людям, — подчеркнул Константин Толкачев.

Руководить комиссией по созданию праймериз будет сам Константин Толкачев.

Напомним, «Единая Россия» - единственная партия, которая организует предварительное голосование. В 2018 году праймериз пройдут во всех населенных пунктах с численностью более одной тысячи человек. В прошлом году в праймериз на региональных выборах проголосовали около 10% избирателей.