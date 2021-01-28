В Башкирии с сегодняшнего дня начнут снимать антиковидные ограничения

В Башкирии с сегодняшнего дня начнут снимать антиковидные ограничения

Вчера, 13:18Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
С сегодняшнего дня в Башкирии начнется снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса. О этом глава республики Радий Хабиров заявил во время послания Госсобранию.

В первую очередь он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку из федерального бюджета жителям республике и региону в целом. Затем он высказал свою благодарность жителям Башкирии за терпение к ограничениям по коронавирусу.

Благодаря такой ответственности мы переломили ситуацию и с сегодняшнего дня приступаем к поэтапному снятию ограничительных антиковидных мер. В ближайшее время мы стряхнём с себя эту заразу, которая уже год мешает нам жить по-человечески, сказал Радий Хабиров.

Он также напомнил, что необходимо придерживаться простых правил для нераспространения коронавируса, которые «хорошо известны». Радий Хабиров призвал жителей республики обязательно сделать прививку и напомнил, что сам прививался ранее.

Напомним, в ближайшие дни в республику поступить крупная партия вакцины. После её распределения по медучреждениям будет сформировано актуальное расписание и запись на вакцинацию будет доступна.

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