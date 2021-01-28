В Башкирии с сегодняшнего дня начнут снимать антиковидные ограничения

Благодаря такой ответственности мы переломили ситуацию и с сегодняшнего дня приступаем к поэтапному снятию ограничительных антиковидных мер. В ближайшее время мы стряхнём с себя эту заразу, которая уже год мешает нам жить по-человечески, сказал Радий Хабиров.