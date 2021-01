В Башкирии с сегодняшнего дня начнут снимать антиковидные ограничения

С сегодняшнего дня в Башкирии начнется снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса. О этом глава республики Радий Хабиров заявил во время послания Госсобранию.

В первую очередь он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку из федерального бюджета жителям республике и региону в целом. Затем он высказал свою благодарность жителям Башкирии за терпение к ограничениям по коронавирусу. Благодаря такой ответственности мы переломили ситуацию и с сегодняшнего дня приступаем к поэтапному снятию ограничительных антиковидных мер. В ближайшее время мы стряхнём с себя эту заразу, которая уже год мешает нам жить по-человечески, сказал Радий Хабиров. Он также напомнил, что необходимо придерживаться простых правил для нераспространения коронавируса, которые «хорошо известны». Радий Хабиров призвал жителей республики обязательно сделать прививку и напомнил, что сам прививался ранее. Напомним, в ближайшие дни в республику поступить крупная партия вакцины. После её распределения по медучреждениям будет сформировано актуальное расписание и запись на вакцинацию будет доступна.

Related news: В Уфе выросло количество семейных очагов коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter