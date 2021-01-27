В Башкирии выявили 167 новых случаев заболевания коронавирусом

На сегодняшний день в Башкирии выявлено 23 577 ковид-пациентов. За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 167 человек. В Уфе с начала пандемии заболели 7 529 жителей, за прошедшие сутки — 46. Всего было проведено 2 250 901 тест. В Уфе идет активная вакцинация от коронавируса. В Башкирии провакцинировано более 13 тысяч человек. По словам Галины Яковлевой, половина приходится на Уфу.