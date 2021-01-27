В Башкирии выявили 167 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии выявили 167 новых случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 09:12Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем еженедельном совещании в администрации Уфы заместитель главы Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина сообщила данные по заболевшим коронавирусом.

На сегодняшний день в Башкирии выявлено 23 577 ковид-пациентов. За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 167 человек. В Уфе с начала пандемии заболели 7 529 жителей, за прошедшие сутки — 46. Всего было проведено 2 250 901 тест. В Уфе идет активная вакцинация от коронавируса. В Башкирии провакцинировано более 13 тысяч человек. По словам Галины Яковлевой, половина приходится на Уфу.

Она также отметила, что в количественном соотношении после праздников не наблюдается всплеска заболеваемости коронавирусом. Однако изменилась структура — семейные очаги дают прирост ковид-пациентов. Кроме того, отмечается, что снизились групповые случаи заболевания на предприятиях.

За последнюю неделю наблюдается прирост ОРВИ на 7% за счет детского населения.

Напомним, на вчерашнем брифинге минздрава глава ведомства Максим Забелин сообщил, что в Башкирии отменены требования обязательного тестирования на коронавирус перед госпитализацией.

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