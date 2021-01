Сегодня прошел брифинг по эпидемиологической ситуации в Башкирии. Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в республике отменили обязательное требование сдавать мазок ПЦР на Covid-19 перед госпитализацией.

По его словам, по приказу Минздрава от 15 января обязательства сдача мазка за семь дней перед госпитализацией была отменена. При этом врач, который дает направление в больницу, может назначит данный анализ и ряд других. При госпитализации пациент будет проходить тестирование методом ПЦР или КТ. Напомним, с начала пандемии было проведено 2 260 234 теста на коронавирус. За прошедшие судки анализы на Covid-19 прошли 9 333 человек.

